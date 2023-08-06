Події

08:32 06.08.2023

Окупанти випустили 188 снарядів по Херсонській області, чотири людини поранені

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Окупанти випустили 188 снарядів по Херсонській області, чотири людини поранені

Російські окупаційні війська за добу випустили 188 снарядів по Херсонській області, чотири людини поранені, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив 46 обстрілів, випустивши 188 снарядів із мінометів, артилерії та БПЛА. У результаті російської агресії чотири людини отримали поранення", - написав він у телеграм-каналі.

По місту Херсон ворог випустив 24 снаряди.

За словами голови ОВА, російські військові поцілили в житлові квартали населених пунктів області; територію гаражного кооперативу в Херсоні.

 

 

 

Теги: #втрати #херсонська_область #ворог

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