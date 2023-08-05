Події

17:02 05.08.2023

У Саудівській Аравії розпочалася зустріч з обговорення української "Формули миру"

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У Саудівській Аравії розпочалася зустріч з обговорення української "Формули миру"

У Джидді (Саудівська Аравія) в суботу розпочалася зустріч представників близько 40 країн, які намагатимуться розробити ключові принципи того, як покласти край російському вторгненню в Україну, повідомляє Aljazeera.

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю привітав широке коло країн, представлених на переговорах, що розпочалися в суботу, зокрема країн, що розвиваються, які сильно постраждали від стрибка цін на харчові продукти, спричиненого війною, повідомляє телеканал.

Зеленський висловив сподівання, що ця ініціатива приведе до "Саміті миру" цієї осені, щоб затвердити принципи, які, на його думку, мають ґрунтуватися на київській формулі врегулювання з 10 пунктів.

Формула України передбачає повагу до її територіальної цілісності та виведення російських військ з анексованих територій.

Саудівська Аравія заявила, що переговори на вихідних показали "готовність Ер-Ріяда надати свої добрі послуги, щоби знайти рішення, яке сприятиме досягненню миру", повідомило офіційне Саудівське агентство друку (SPA).

У тексті SPA йдеться про те, що королівство очікує, що зустріч зміцнить "діалог і співпрацю..., щоб забезпечити розв'язання кризи політичними й дипломатичними засобами".

Теги: #саміт #саударавія

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