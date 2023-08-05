Події

14:54 05.08.2023

Данілов: Російські цілі - це найкращий полігон для української зброї та її реклами на світовому рівні

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Данілов: Російські цілі - це найкращий полігон для української зброї та її реклами на світовому рівні

Російські цілі - це найкращий полігон для української зброї та її реклами на світовому ринку озброєння, вважає секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

"З кожним новим бойовим завданням українські бойові БпЛА і морські дрони стають дедалі точнішими, оператори - досвідченішими, бойове злагодження - ефективнішим, а виробники отримують можливості вдосконалювати тактико-технічні характеристики. Серпень став особливо вдалим для українських мисливців", - написав Данілов у Твіттері в суботу.

Як зазначив Данілов, "далі - розширення масштабів, дальності бойової роботи, рівня і тяжкості російських втрат. Російські цілі - це найкращий полігон для української зброї та її реклами на світовому рівні озброєння. Український ВПК, без сумніву, стане одним з основних світових гравців, техніка якого пройшла унікальне бойове випробування"

 

Теги: #впк #данілов

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