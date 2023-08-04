Події

19:10 04.08.2023

У Харкові судитимуть реєстратора МСЕК, яка займалася оформленням фіктивної інвалідності "під ключ"

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У Харкові судитимуть реєстратора МСЕК, яка займалася оформленням фіктивної інвалідності "під ключ"

Харківська облпрокуратура затвердила і скерувала до суду обвинувальний акт стосовно реєстратора Облцентру медико-соціальної експертизи, підозрюваної в одержанні неправомірної вигоди для себе за обіцянку вплинути на ухвалення рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

"Справу розглядатимуть у Дзержинському районному суді м. Харкова", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За даними слідства, наприкінці минулого року до реєстратора медичної обласної МСЕК №4 КЗО "Обласний центр медико-соціальної експертизи" звернулася жінка з проханням "надати допомогу", щоб її чоловік отримав групу інвалідності. Реєстраторка сказала, що вирішить це питання й оцінила свої "послуги" у $2 тис. За ці гроші вона організовувала процес оформлення фальсифікованої документації в медичних закладах Харківської області.

Правоохоронці затримали медреєстраторку під час отримання частини обумовленої суми ($1 тис.).

Під час санкціонованих обшуків за місцем роботи, проживання та в автомобілі фігурантки виявлено фальсифіковану медичну документацію, а також гроші в національній та іноземній валюті на загальну суму понад півмільйона гривень.

Теги: #суд #харків #фіктивна_інвалідність

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