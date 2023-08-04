Події

19:05 04.08.2023

Зеленський: Ми вдячні СБУ за повернення війни державі-агресору

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Зеленський: Ми вдячні СБУ за повернення війни державі-агресору

Президент України Володимир Зеленський висловив подяку главі СБУ Василю Малюку за "повернення війни державі-агресору".

"Була сьогодні доповідь керівника СБУ Малюка. Зміст не озвучуватиму. Скажу лише те, що всі ми вдячні Службі безпеки України за повернення війни назад державі-агресору. Що несеш світові, з тим самим і опиняєшся", - сказав він у відеозверненні в п'ятницю.

"Дякую всім нашим героям, дякую всьому світу, хто підтримує Україну, дякую кожному і кожній, хто наближає реалізацію Формули миру", - сказав Зеленський.

Уранці в п'ятницю Служба безпеки України спільно з Військово-Морськими силами ЗСУ провели операцію в бухті Новоросійська, у результаті якої було пошкоджено великий десантний корабель "Оленегорский горняк".

Теги: #сбу #операція #зеленський #новоросійськ

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