Події

19:01 04.08.2023

Зеленський вважає дуже важливою участь країн Глобального Півдня на зустрічі в Джидді

2 хв читати
Зеленський вважає дуже важливою участь країн Глобального Півдня на зустрічі в Джидді

Президент України Володимир Зеленський вважає дуже важливою участь представників країн Глобального Півдня на зустрічі радників глав держав і представників МЗС щодо Формули миру в Джидді.

"Завтра в Джидді в Саудівській Аравії розпочнеться зустріч радників глав держав і представників МЗС щодо Формули миру. Багато країн будуть представлені, різні континенти, зокрема й держави Глобального Півдня. Це дуже важливо, тому що в таких питаннях, як продовольча безпека, доля мільйонів людей в Африці, в Азії, в інших частинах світу прямо залежить від того, наскільки швидким буде світ у реалізації Формули миру", - сказав він у відеозверненні в п'ятницю.

Зеленський висловив подяку Саудівській Аравії за цей майданчик для переговорів. "Нещодавно відбулася зустріч у такому ж форматі в Копенгагені. Ми крок за кроком рухаємося до глобального Саміту миру", - сказав він.

За словами Зеленського, "дуже важливо, що світ бачить - справедливе і чесне завершення російської агресії дасть користь усім у світі. Звільнення української землі від окупантів - це відновлення повної поваги до міжнародного права і статуту ООН. Ліквідація всіх створених Росією загроз українській і глобальній безпеці - це повернення спокою міжнародним відносинам і стабільності глобального життя".

"Я вдячний усім, хто підтримує Формулу миру й уже долучився до спільних зусиль заради повної реалізації формули", - сказав також президент.

Теги: #зустріч #зеленський #джидда

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:05 04.08.2023
Зеленський: Ми вдячні СБУ за повернення війни державі-агресору

Зеленський: Ми вдячні СБУ за повернення війни державі-агресору

17:14 04.08.2023
Зеленський зустрівся в Києві з ексгубернатором американського штату Нью-Джерсі

Зеленський зустрівся в Києві з ексгубернатором американського штату Нью-Джерсі

21:51 03.08.2023
Росія випустила по Україні щонайменше 1961 "шахед"

Росія випустила по Україні щонайменше 1961 "шахед"

21:44 03.08.2023
Перевірка воєнкомів виявила багато огидних зловживань

Перевірка воєнкомів виявила багато огидних зловживань

21:39 03.08.2023
Зеленський провів нараду з підготовки саміту Кримської платформи

Зеленський провів нараду з підготовки саміту Кримської платформи

18:14 03.08.2023
Зеленський провів нараду з міністром внутрішніх справ

Зеленський провів нараду з міністром внутрішніх справ

21:48 02.08.2023
Зеленський зустрівся з представниками угорської громади України

Зеленський зустрівся з представниками угорської громади України

20:48 02.08.2023
Зеленський: Закарпаття буде одним із драйверів економічного та соціального зростання

Зеленський: Закарпаття буде одним із драйверів економічного та соціального зростання

20:08 02.08.2023
Зеленський закликав послів переконувати партнерів закрити всі шляхи постачань компонентів для оборони в Росію

Зеленський закликав послів переконувати партнерів закрити всі шляхи постачань компонентів для оборони в Росію

19:59 02.08.2023
Україна вдячна за допомогу, але її внесок у безпеку теж заслуговує на подяку – Зеленський

Україна вдячна за допомогу, але її внесок у безпеку теж заслуговує на подяку – Зеленський

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Ми вдячні СБУ за повернення війни державі-агресору

Кулеба про участь Китаю в зустрічі щодо Формули миру в Джидді: Це суперпрорив

Обсяг відновлювальних робіт на ТЕЦ і ТЕС після ударів РФ менше 2% від обсягу пошкоджень - глава НКРЕКП

Чотирьох посадовців ДСНС, підозрюваних у справі про авіакатастрофу в Броварах, узято під варту, начальника служби безпеки польотів - під домашній арешт

Максимально спрощуємо процедури для наших оборонних підприємств - Зеленський за підсумками Ставки

ОСТАННЄ

Окупанти завдали 39 авіаударів по Україні за добу

Сили оборони наступають на півдні і стримують окупантів на сході України, за добу було 30 бойових зіткнень

У Харкові судитимуть реєстратора МСЕК, яка займалася оформленням фіктивної інвалідності "під ключ"

МАГАТЕ не має повної інформації про обсяг ремонтних робіт на ЗАЕС-5 після переведення блоку в "холодний" зупин

Solmar розширив мережу до 12 магазинів в Україні та вийшов у Польщу

Окупанти обстріляли с. Станіслав Херсонської області, поранено місцевого жителя, пошкоджено чотири будинки

ВАКС продовжив на 2 місяці запобіжний захід ексголові комітету ВР, підозрюваному в заволодінні правом вимоги банку на понад 128 млн грн

Кулеба про участь Китаю в зустрічі щодо Формули миру в Джидді: Це суперпрорив

Кличко перевірив роботи зі створення зеленої зони біля ст.м. "Героїв Дніпра"

За матеріалами СБУ заарештовано активи російських олігархів на майже 190 млрд грн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА