Зеленський вважає дуже важливою участь країн Глобального Півдня на зустрічі в Джидді

Президент України Володимир Зеленський вважає дуже важливою участь представників країн Глобального Півдня на зустрічі радників глав держав і представників МЗС щодо Формули миру в Джидді.

"Завтра в Джидді в Саудівській Аравії розпочнеться зустріч радників глав держав і представників МЗС щодо Формули миру. Багато країн будуть представлені, різні континенти, зокрема й держави Глобального Півдня. Це дуже важливо, тому що в таких питаннях, як продовольча безпека, доля мільйонів людей в Африці, в Азії, в інших частинах світу прямо залежить від того, наскільки швидким буде світ у реалізації Формули миру", - сказав він у відеозверненні в п'ятницю.

Зеленський висловив подяку Саудівській Аравії за цей майданчик для переговорів. "Нещодавно відбулася зустріч у такому ж форматі в Копенгагені. Ми крок за кроком рухаємося до глобального Саміту миру", - сказав він.

За словами Зеленського, "дуже важливо, що світ бачить - справедливе і чесне завершення російської агресії дасть користь усім у світі. Звільнення української землі від окупантів - це відновлення повної поваги до міжнародного права і статуту ООН. Ліквідація всіх створених Росією загроз українській і глобальній безпеці - це повернення спокою міжнародним відносинам і стабільності глобального життя".

"Я вдячний усім, хто підтримує Формулу миру й уже долучився до спільних зусиль заради повної реалізації формули", - сказав також президент.