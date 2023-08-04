САП подала позов про визнання необґрунтованими активів одного із заступників управління ДБР на суму понад 7 млн грн

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) вимагає у Вищому антикорупційному суді (ВАКС) визнати необґрунтованими активи на суму понад 7,1 млн грн, які належать одному з заступників начальника управління Державного бюро розслідувань (ДБР) і його дружині - працівниці обласної прокуратури.

"31 липня 2023 року прокурор САП за матеріалами НАЗК щодо моніторингу способу життя осіб, уповноважених на виконання функцій держави, а також у результаті самостійного здійснення заходів з метою виявлення необґрунтованих активів та збору доказів їх необґрунтованості, заявив позов до Вищого антикорупційного суду про визнання необґрунтованими активів на суму понад 7,1 млн грн та стягнення їх у дохід держави (цивільна конфіскація), що належать подружжю з особи начальницького складу центрального апарату ДБР та його дружини - прокурора відділу прокуратури однієї з областей", - повідомила САП у п'ятницю.

На підставі матеріалів НАЗК та доказів, самостійно отриманих прокурором у визначеному законом порядку, встановлено, що подружжя з працівника ДБР, який у період набуття необґрунтованих активів також працював в органах Національної поліції України, і прокурора упродовж 2019-2020 років набуло у власність активи, а саме садовий будинок, дві квартири в центрі м. Києва і машиномісце загальною вартістю 7,7 млн грн.

"Під час аналізу їхнього майнового стану та доходів з’ясовано, що різниця між набутими ними активами та їхніми законними доходами становить понад 7,1 млн грн. Зважаючи на це, прокурор САП звернувся до суду з позовом про стягнення з цих осіб зазначеної різниці між вартістю активів та доходів сумою понад 7,1 млн грн", - пояснюється в повідомленні.

Представництво держави в суді в цій справі здійснюють прокурори САП.