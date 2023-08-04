Максимально спрощуємо процедури для наших оборонних підприємств - Зеленський за підсумками Ставки

Президент України Володимир Зеленський провів у п'ятницю засідання Ставки верховного головнокомандувача.

"Напружена тригодинна Ставка. Багато питань, що потребували особливої уваги. Фронт. Доповіді по всіх напрямках. Головком Залужний, командувачі Сирський, Тарнавський. Наступальні та оборонні операції, забезпечення, логістика", - написав президент у своєму телеграмі.

Учасники Ставки також розглянули питання продовження дії "зернового коридору".

"Доповіді віце-прем’єра Кубракова, міністра Кулеби, командувача Неїжпапи та наших розвідок. Розуміємо відповідальність перед світом. Залучаємо максимальну кількість країн регіону для забезпечення глобальної продовольчої стабільності", - повідомив Зеленський.

Окрім того, зазначив Зеленський, за результатами обговорення розвитку військово-промислового комплексу буде максимально спрощено процедури його роботи.

"Розвиток ВПК. Доповідь міністра Камишіна. Максимально спрощуємо процедури для наших оборонних підприємств, щоб вони займалися зброєю, снарядами, а не паперами", - написав глава держави.

"Аналіз застосування високоточної зброї. Зараз не час для озвучування деталей. Але результатами задоволені", - додав він.