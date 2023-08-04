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12:50 04.08.2023

Знеструмлено частину споживачів у шести областях через ворожі обстріли - Міненерго

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Знеструмлено частину споживачів у шести областях через ворожі обстріли - Міненерго

Станом на 4 серпня через ворожі обстріли знеструмлено частину споживачів у шести областях України.

"Триває ворожий терор прифронтових та прикордонних із РФ областей. Через обстріли на Харківщині без світла залишилися 2,2 тис. абонентів. Також знеструмлено частину споживачів у Донецькій, Херсонській, Запорізькій, Сумській, Чернігівській областях", - повідомило Міністерство енергетики в п'ятницю.

За інформацією відомства, наразі ремонтні бригади працюють там, де дозволяє безпекова ситуація. Загалом за останню добу енергетики під'єднали до електромережі понад 11 тис. споживачів, більшість із яких - абоненти в Донецькій і Сумській областях.

Як зазначили в міністерстві, унаслідок технологічних порушень минулої доби також залишалися без світла частина споживачів на Дніпропетровщині та Кіровоградщині.

Крім того, сталися аварійні ситуації в мережах оператора системи передачі НЕК "Укренерго".

"Через пошкодження проводу внаслідок наїзду сільгосптехніки вимикалася лінія 330 кВ в Івано-Франківській області. Також короткостроково відключалися дві лінії 330 кВ в Одеській області", - повідомили в Міненерго.

Комерційний імпорт електроенергії за минулу добу становив 6 684 МВт-год, експорт відсутній.

 

Теги: #енергетика #укренерго

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