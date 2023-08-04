Застосовувана ЗСУ тактика продавлювання спрямована на максимальне збереження своїх сил і промацування проломів в обороні росіян - ISW

Сили оборони України мають декілька варіантів для досягнення успіху, й структурні переваги, якими вони володіють, дають вагомі підстави очікувати звільнення захоплених територій, якщо Захід "твердо дотримуватиметься своєї підтримки", вважають в Інституті вивчення війни (ISW).

"Україна, як і раніше, дуже сильна в грі. Численні структурні переваги, якими вона володіє, дають вагомі підстави очікувати, що українські сили звільнять життєво важливі території і людей, які живуть на них, якщо тільки Захід твердо дотримуватиметься своєї підтримки", - йдеться у звіті ISW.

Як констатують аналітики інституту, ситуація "як і раніше, сприяє Києву, попри обмежений прогрес, досягнутий у контрнаступі досі".

На початку-середині червня українські сили зробили спробу обмеженого механізованого прориву підготовленої російської оборони на півдні, але не змогли прорвати російські лінії. Потім вони перейшли до більш повільних та обережних операцій, руйнуючи російські тили високоточними ударами з великої дистанції.

Як зазначається в повідомленні інституту, "українські сили наразі ведуть бої, щоб прорвати першу лінію давно підготовленої російської оборони. За нею пролягає декілька ліній, що простягнулися на багато кілометрів. Український прогрес, найімовірніше, чергуватиме періоди помітних тактичних досягнень із періодами, можливо, тривалими періодами, пауз і деяких невдач".

"Як би ми не сподівалися, що дорога до Азовського моря просто відкриється для українських сил, високі шанси, що бойові дії залишаться важкими, втрати високими, а розчарування буде постійним супутником. Усе це нормально на війні", - наголошують фахівці з війни.

Аналітики ISW розглядають декілька способів досягнення успіху українських Сил оборони. "По-перше, нинішній український механізований прорив може увінчатися успіхом, й українці можуть використати його досить глибоко, щоб вивести з ладу частину або всі російські лінії. По-друге, російські війська, які вже страждають від падіння морального духу та інших системних проблем, можуть зламатися під тиском і почати виходити в контрольований або неконтрольований спосіб. По-третє, стійка кампанія тиску і припинення, підтримувана великими зусиллями, схожими до тих, що наразі тривають, може створити проломи в російських лініях. Їх українські сили можуть використовувати спочатку локально, а потім для глибшого проникнення".

Водночас фахівці ISW саме третій спосіб вважають найбільш імовірним шляхом до успіху. "Це буде повільніше, ніж два інших, і повільніше, ніж очікують західні партнери України. Це залежить від того, чи забезпечуватиме Захід Україну постійним потоком техніки, ймовірно, протягом багатьох місяців, щоб Україна могла підтримувати свій тиск доти, доки російські війська не допустять тих тріщин на передовій, які українці зможуть використати".

Як зазначають в інституті, повільні темпи кампанії тиску, крім усього іншого, покликані мінімізувати українські втрати. "Вони насамперед орієнтовані не на виснаження росіян, а скоріше на те, щоб неухильно витісняти росіян з їхніх підготовлених оборонних позицій у такий спосіб, щоб українці могли скористатися ними для досягнення значних в оперативному плані успіхів. Це, як і раніше, маневрена війна, а не війна на виснаження, просто в більш повільному темпі. Тому це потребує терпіння, але може бути успішним", - наголошують фахівці ISW.