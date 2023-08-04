Події

09:13 04.08.2023

У Чорному морі росіяни розгортають велике корабельне угруповання, можливі провокації - Гуменюк

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У Чорному морі росіяни розгортають велике корабельне угруповання, можливі провокації - Гуменюк

У Чорне море російські окупанти вивели велике корабельне угруповання, ймовірно, готують провокації, заявила керівниця українського об'єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"Корабельне угруповання ворог розгортає велике. Справді велика кількість кораблів – наразі 15 одиниць у Чорному морі. Одна традиційно - в Азовському", - інформувала вона.

Гуменюк наголосила: "У Чорному морі, цілком ймовірно, готуються до провокацій і намагаються розосередити свій корабельний склад для того, щоб він не був в одному місці скупчений".

У межах таких провокацій, зазначила Гуменюк, можливі погрози і тиск на цивільне судноплавство поблизу Керченської протоки.

"Розосередили своє угруповання в районах Керченської протоки для того, щоб створювати райони огляду, які вони проголосили. Для того щоб тероризувати цивільне судноплавство опитуваннями, додатковими заходами", - наголосила вона.

Гуменюк також не виключила "можливі провокації під виглядом третього прапора, як вони говорили".

 

Теги: #чорне_море #ок_південь

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