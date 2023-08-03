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23:50 03.08.2023

Чисельність робочої сили в Україні за війну впала з 17,4 млн до 12,5 млн і продовжить знижуватися - KSE

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Чисельність робочої сили в Україні за війну впала з 17,4 млн до 12,5 млн і продовжить знижуватися - KSE


Російське вторгнення та викликана ним еміграція скоротили чисельність працездатного населення України у 2023 році на 39,2% порівняно з 2021 роком – з 17,4 млн до 12,5 млн, а у 2024-2032 роках вона може знизитися 11,7 млн., повідомив екс-міністр економіки, радник глави Офісу президента, президент Київської школи економіки (KSE) Тимофій Мілованов.
"Війна та еміграція призведуть до скорочення населення України з 37 мільйонів до війни до 32 мільйонів у 2030 році, а робочої сили – з 17,4 до 11,7 мільйона", – написав він у Facebook, посилаючись на прогнози KSE чисельності населення та робочої чинності України на 2030 рік.
Аргументуючи оцінку робочої сили на поточний момент, Мілованов зазначив, що з 37 млн. населення України до великої війни близько 5,8 млн. стали біженцями в 2022 році, що скоротило кількість населення до 31,2 млн. Він уточнив, що оцінки біженців від авторитетних джерел коливаються від 4,6 млн до 8,1 млн і близько половини біженців діти, тоді як пенсіонери – менше 2%.
Президент KSE додав, що біженців працездатного віку близько 2,5 млн, ще 1 млн осіб мобілізовано до армії та 1,4 млн додаткових безробітних.
"За інерційним сценарієм, який враховує природне скорочення, повернення біженців та міграцію, населення України складе 31,8 млн осіб у 2024-2032 роках. Чисельність робочої сили оцінюється в 11,7 млн осіб за той же період з урахуванням природного скорочення, повернення біженців додаткової міграції", – зазначив Мілованов.
Він уточнив, що цей прогноз включає повернення 1,45 млн. біженців.
Також, за прогнозами KSE, до 2032 року через старіння населення кількість пенсіонерів досягне 12,2 млн., у той час як у 2021 році в Україні їх налічувалося 10,9 млн.
"Тому прогнозується, що економічне навантаження на кожного працівника зросте з 15,7 тис. грн. у 2021 році до 28,7 тис. грн. у 2030 році", - підсумував Мілованов.
 

Теги: #сила #україна #війна #скорочення #робоча

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