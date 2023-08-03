Президент України Володимир Зеленський провів нараду з міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком.

"Заслухав звіт щодо охорони й оборони атомних об’єктів, підготовки нацгвардійців, інших підрозділів МВС, забезпеченості боєприпасами та технікою. Також міністр розповів про поточну ситуацію в регіонах, постраждалих від підриву Росією Каховської ГЕС, про роботу міністерства з ліквідації наслідків та із забезпечення людей усім необхідним", - написав він у телеграм-каналі в четвер.

"Поговорили про виконання рішень Ставки верховного головнокомандувача, зокрема щодо перевірки укриттів, контролю за їх доступністю та придатністю. Міністр Клименко інформував про криміногенну ситуацію в країні, боротьбу із шахрайством й іншими порушеннями", - написав також Зеленський.