Події

17:06 03.08.2023

Кулеба: Щодо виробництва боєприпасів ми внутрішньо вийшли на непогані результати

1 хв читати
Кулеба: Щодо виробництва боєприпасів ми внутрішньо вийшли на непогані результати

Щодо виробництва боєприпасів Україна внутрішньо вийшла на непогані результати, створено промислову потужність, яка може задовольняти потреби за наявності комплектуючих, необхідних для виробництва снарядів, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"З ЄС віримо, сподіваємося, що вони нарешті вирішили всі свої внутрішні питання, і система ця (виробництво боєприпасів для України - ІФ-У) запрацює. Але оскільки йдеться про ЄС, де дуже багато різних норм і процесів, ніколи не знаєш, що в них на завтра. Щодо боєприпасів ми вийшли внутрішньо на непогані результати. Треба віддати належне команді Олександра Камишіна та АТ "Українська оборонна промисловість" (раніше "Укроборонпром" - ІФ-У)", - сказав Кулеба в ексклюзивному коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в четвер.

Він зазначив, що якщо раніше МЗС більшою мірою було сконцентроване безпосередньо на пошуку снарядів у світі, то нині "додався не менш важливий, паралельний трек" - пошук комплектуючих, необхідних для виробництва боєприпасів в Україні.

"Ми бачимо, що створено промислову потужність, і вона може працювати і задовольняти не повністю, але непогано наші потреби, якщо буде постачання пороху, сумішей і, умовно скажемо, комплектуючих, необхідних для цього", - заявив міністр.

Теги: #виробництво #боєприпаси #кулеба

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:47 02.08.2023
Українські дрони будуть не гірші за ізраїльські

Українські дрони будуть не гірші за ізраїльські

23:16 02.08.2023
Конференція послів України вперше проходить у Закарпатському регіоні

Конференція послів України вперше проходить у Закарпатському регіоні

17:08 31.07.2023
Україна та Хорватія домовилися про використання хорватських портів для експорту українського зерна

Україна та Хорватія домовилися про використання хорватських портів для експорту українського зерна

11:55 29.07.2023
У Козачій бухті окупованого Криму вибухнув склад боєприпасів окупантів - ГУР

У Козачій бухті окупованого Криму вибухнув склад боєприпасів окупантів - ГУР

15:59 25.07.2023
Кулеба: Вимога деяких країн продовжити обмеження ЄС на ввезення українського зерна після 15 вересня неприйнятна і суперечить їхнім власним інтересам

Кулеба: Вимога деяких країн продовжити обмеження ЄС на ввезення українського зерна після 15 вересня неприйнятна і суперечить їхнім власним інтересам

08:52 24.07.2023
Окупанти повідомляють про влучання дрона у склад боєприпасів у Криму

Окупанти повідомляють про влучання дрона у склад боєприпасів у Криму

11:40 23.07.2023
Глава МЗС України 23-24 липня відвідає Екваторіальну Гвінею

Глава МЗС України 23-24 липня відвідає Екваторіальну Гвінею

15:17 22.07.2023
Керівництво благодійної організації Мisericordia обговорило в ОП подальшу співпрацю з Україною

Керівництво благодійної організації Мisericordia обговорило в ОП подальшу співпрацю з Україною

19:45 21.07.2023
Уряд дав старт масовому виробництву боєприпасів для БПЛА

Уряд дав старт масовому виробництву боєприпасів для БПЛА

18:27 21.07.2023
Кабмін погодив пропозицію щодо реалізації експериментального проєкту з виробництва боєприпасів до БПЛА протягом двох років

Кабмін погодив пропозицію щодо реалізації експериментального проєкту з виробництва боєприпасів до БПЛА протягом двох років

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

МВС України: Ідентифіковано понад 232 тисячі воєнних злочинців і зрадників

ВРП звільнила двох суддів Апеляційного суду Києва, які приймали рішення проти учасників Революції гідності

П'ятьом посадовцям ДСНС повідомлено про підозру у зв'язку з аварією гелікоптера у Броварах

Участь у другому парламентському саміті Кримської платформи в Празі підтвердили понад 30 учасників - Стефанчук

Шмигаль: Збройні сили, війна коштують Україні близько 2 трлн грн

ОСТАННЄ

Зеленський провів нараду з міністром внутрішніх справ

У Дніпрі побудують новий ТРЦ Topol Mall

Кулеба: снарядів і дронів завжди буде мало

УІНП підготував перелік назв населених пунктів, які слід перейменувати

ДСНС має намір відсторонити від посадових обов'язків осіб, яким оголошено підозру у зв'язку з катастрофою гелікоптера над Броварами

МВС України: Ідентифіковано понад 232 тисячі воєнних злочинців і зрадників

Затримано жителя Дніпропетровщини, який закликав ворога завдавати ракетних ударів по будівлях СБУ та МВС

СБУ викрила керівників навчального центру Нацгвардії, які безпідставно нарахували собі майже 1 млн грн "бойових" премій

Кулеба: Ми не провокували жодного загострення українсько-польських відносин і готові вирішувати будь-які питання

ЄС розширює санкції проти Білорусі у зв'язку з підтримкою російської агресії проти України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА