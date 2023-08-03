Кулеба: Щодо виробництва боєприпасів ми внутрішньо вийшли на непогані результати

Щодо виробництва боєприпасів Україна внутрішньо вийшла на непогані результати, створено промислову потужність, яка може задовольняти потреби за наявності комплектуючих, необхідних для виробництва снарядів, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"З ЄС віримо, сподіваємося, що вони нарешті вирішили всі свої внутрішні питання, і система ця (виробництво боєприпасів для України - ІФ-У) запрацює. Але оскільки йдеться про ЄС, де дуже багато різних норм і процесів, ніколи не знаєш, що в них на завтра. Щодо боєприпасів ми вийшли внутрішньо на непогані результати. Треба віддати належне команді Олександра Камишіна та АТ "Українська оборонна промисловість" (раніше "Укроборонпром" - ІФ-У)", - сказав Кулеба в ексклюзивному коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в четвер.

Він зазначив, що якщо раніше МЗС більшою мірою було сконцентроване безпосередньо на пошуку снарядів у світі, то нині "додався не менш важливий, паралельний трек" - пошук комплектуючих, необхідних для виробництва боєприпасів в Україні.

"Ми бачимо, що створено промислову потужність, і вона може працювати і задовольняти не повністю, але непогано наші потреби, якщо буде постачання пороху, сумішей і, умовно скажемо, комплектуючих, необхідних для цього", - заявив міністр.