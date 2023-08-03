Події

15:47 03.08.2023

СБУ викрила керівників навчального центру Нацгвардії, які безпідставно нарахували собі майже 1 млн грн "бойових" премій

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Військова контррозвідка Служби безпеки України спільно з Державним бюро розслідувань (ДБР) за сприяння нового керівництва Національної гвардії України ліквідували корупційну схему в одному з навчальних центрів підготовки підрозділів Нацгвардії.

У повідомленні СБУ в четвер зазначено, що посадові особи цієї установи безпідставно нараховували собі та своїм підлеглим щомісячну доплату в розмірі 100 тис. грн, передбачену за безпосередню участь у бойових діях проти російських окупантів.

"При цьому учасники оборудки не перебували в районах боєзіткнень і не виконували жодних завдань на передовій. Таким чином з вересня по грудень 2022 року фігуранти незаконно "преміювали" себе на загальну суму майже 1 млн бюджетних гривень", - ідеться в повідомленні спецслужби.

За даними слідства, до організації схеми причетний керівник навчального центру Нацгвардії. "Саме він безпідставно підписував рапорти щодо нарахування бойових премій своїм підлеглим. Серед них – троє старших офіцерів", - уточнюють у повідомленні.

Ініційована СБУ експертиза підтвердила факти завдання посадовцями збитків державному бюджету.

На підставі зібраних доказів керівнику навчального центру Національної гвардії повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення до військової служби). Трьом його підлеглим повідомлено про підозру за ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем). Наразі правоохоронці вирішують питання обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Комплексні заходи були проведені спільно з ДБР за процесуального керівництва Дарницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону. 

Теги: #махінації #нацгвардія #навчальний_центр

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