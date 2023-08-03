Події

14:28 03.08.2023

"Епіцентр" передав українським медикам 65 реанімобілів на 172 млн грн

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Група компаній "Епіцентр" передала українським медикам 65 автомобілів швидкої допомоги на загальну суму 172 млн грн у рамках благодійної ініціативи "Рятуємо життя", повідомила пресслужба групи.

Згідно з пресрелізом, нову партію з п'яти машин направили до медичного центру матері та дитини в Одесі та на донецько-бахмутський напрямок.

"Кожне врятоване життя - це перемога у війні, перемога життя над смертю. Ми працюємо всупереч усьому і підтримуємо екстрену медичну службу. І сьогодні в рамках нашої благодійної ініціативи ми передаємо чергову партію реанімобілів Міністерству охорони здоров'я", - повідомила співзасновниця ТОВ "Епіцентр К" Галина Герега.

За інформацією міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка, від початку повномасштабного російського вторгнення МОЗ із урахуванням міжнародної, гуманітарної допомоги та державних коштів закупило понад 1,3 тис. швидких.

Як повідомлялося, "Епіцентр" запустив акцію у своїй торговельній мережі для закупівлі машин швидкої допомоги, перераховуючи кошти з кожної покупки в торгових центрах мережі. За даними мережі, понад мільйон покупців підтримали благодійну акцію.

Реанімобілі відправили до різних медзакладів, зокрема у прифронтових регіонах, а також у військові підрозділи за запитом бойових медиків.

Як повідомлялося, "Епіцентр" планує закупити першу партію броньованих автомобілів для розмінування на $1 млн у рамках ініціативи платформи UNITED24 "Гуманітарне розмінування".

ТОВ "Епіцентр К" створено 2003 року, відкрило свій перший гіпермаркет у Києві в грудні того ж року. Сьогодні розвиває найбільшу в країні мережу торгових центрів "Епіцентр", яка є лідером ринку в сегменті роздрібної торгівлі товарами для дому та ремонту. Входить до групи компаній "Епіцентр К", що розвиває також інтернет-магазин із маркетплейсом Epicentrk.ua, мережі гіпермаркетів "Нова лінія", спортивних товарів Intersport, 4F та The Athlete's foot (TAF), а також агрокомпанію "Епіцентр Агро", заводи з виробництва керамічної плитки та керамограніту Epicentr Ceramic Corporation і "Карпатська кераміка", деревообробне підприємство ЦБМ "Осмолода".

До повномасштабного вторгнення РФ в Україну мережа "Епіцентр" об'єднувала понад 80 торгових центрів у всіх регіонах країни. Унаслідок артилерійських і ракетних обстрілів агресора низку ТЦ було суттєво пошкоджено, а чотири центри в Маріуполі, Херсоні, Чернігові та Бучі дощенту знищено.

Незважаючи на значні втрати, компанія активно допомагає країні: виділила на допомогу українським військовим сотні мільйонів гривень і створила три гуманітарні штаби для забезпечення ЗСУ, ТрО і населення (у столиці, на заході і в центрі України).

За даними Єдиного держреєстру юросіб і фізосіб-підприємців, учасниками ТОВ "Епіцентр К" є Олександр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) і Тетяна Суржик (0,73%).

Теги: #епіцентр #реанімобілі

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