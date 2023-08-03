Підозрюваних в ухиленні від служби депутатів Київради взято під нічний домашній арешт

Трьом депутатам Київської міської ради та одному помічнику депутата Київради, підозрюваним в ухиленні від військової служби, суд обрав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в Державному бюро розслідувань (ДБР).

"Усім чотирьом підозрюваним обрано запобіжний захід - нічний домашній арешт", - поінформували у відомстві.

Як повідомлялося, правоохоронці повідомили про підозру щодо ухилення від військової служби трьом депутатам Київської міської ради та одному помічнику депутата Київради.

Встановлено, що солдати однієї з військових частин, троє з яких мають статус столичних депутатів, а ще один – помічник депутата Київради, впродовж року не з’являлись на військову службу.

Офіційно імена підозрюваних депутатів не зазначаються, йдеться про депутатів Київради Ігоря Хацевича, Олега Левченка (обидва - фракція "Європейська солідарність") і Михайла Терентьєва (фракція "УДАР").

"Зловмисники "організували" для себе відрядження до Київської військової державної адміністрації. При цьому один із депутатів навіть отримував грошове забезпечення з частини, де нібито проходив службу. Військовослужбовців підозрюють в ухиленні від несення обов'язків військової служби, вчиненому групою осіб за попередньою змовою (ч. 4 ст. 409, ч. 2 ст. 28 КК України). Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років", - йшлося в повідомленні ДБР.