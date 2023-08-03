П'ятьом посадовцям ДСНС повідомлено про підозру у зв'язку з аварією гелікоптера у Броварах

П'ятьом посадовцям ДСНС повідомлено про підозру у зв'язку з падінням гелікоптера в Броварах Київської області, внаслідок якого загинуло керівництво МВС України, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Офісу генерального прокурора повідомлено про підозру п’ятьом посадовцям Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Посадовцям Управління авіації ДСНС і спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту інкримінується порушення правил безпеки польотів (безпеки руху повітряного транспорту), що спричинило загибель людей і велику матеріальну шкоду (ч. 3 ст. 276 КК України)", - йдеться в повідомленні відомства в четвер.

За інформацією прокуратури, начальнику служби безпеки польотів цього ж загону повідомлено про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

"За даними слідства, посадовці допустили відверті порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту, що призвело до загибелі людей. У ході досудового розслідування похвилинно відновлено день аварії, зокрема, розшифровано "чорні скриньки", - зазначається в повідомленні.

У відомстві зазначають, що в січні 2023 року було заплановано візит керівництва МВС України до Харківської та Дніпропетровської областей.

"Попри застереження внутрішніх інструкцій і вимог законодавства, посадовці ДСНС залучили до перевезення делегації гелікоптер, який перебував на чергуванні для реагування на потенційні надзвичайні ситуації у Києві та області. Повітряне судно не мало дозвільних документів на виконання інших видів польотів", - наголошується в повідомленні Офісу генпрокурора.

Також, згідно з повідомленням, під час підготовки до польоту командиру екіпажу не повідомили про метеорологічні дані по всьому маршруту запланованого руху, зокрема про вкрай несприятливі погодні умови над містом Бровари.

"Екіпаж не мав відповідних допусків до польотів у складних метеоумовах і необхідних сертифікатів. Проте жоден із посадовців, відповідальних за безпеку польотів, його не скасував та не переніс виліт до моменту настання сприятливих погодних умов", - наголошують у прокуратурі.

У відомстві зазначають: "Через складні погодні умови екіпаж гелікоптера змушений був виконувати політ на гранично низькій висоті – навіть меншій, ніж висота будівель на маршруті руху. Командир екіпажу побачив перешкоду та почав здійснювати маневр обльоту, однак різко піднявся вгору. Він втратив орієнтування в просторі й під час завершення маневру допустив зіткнення із землею внаслідок відсутності необхідних навичок".

В Офісі генпрокурора нагадують, що під час падіння гелікоптер пошкодив дитячий садок, сусідні будівлі та припарковані автомобілі.

Окрім високопосадовців МВС в авіакатастрофі загинули чотири жінки та малолітня дитина, які прийшли до садочка. 31 особа, зокрема 13 дітей, дістали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості.

"Серед підозрюваних - начальник Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС України, в.о. командира частини, заступник командира з льотної підготовки, командир авіаційної ескадрильї, начальник служби безпеки польотів Спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України з міста Ніжин Чернігівської області", - інформують у відомстві.

Наразі вирішується питання обрання підозрюваним запобіжного заходу.