Події

13:20 03.08.2023

П'ятьом посадовцям ДСНС повідомлено про підозру у зв'язку з аварією гелікоптера у Броварах

3 хв читати
П'ятьом посадовцям ДСНС повідомлено про підозру у зв'язку з аварією гелікоптера у Броварах

П'ятьом посадовцям ДСНС повідомлено про підозру у зв'язку з падінням гелікоптера в Броварах Київської області, внаслідок якого загинуло керівництво МВС України, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Офісу генерального прокурора повідомлено про підозру п’ятьом посадовцям Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Посадовцям Управління авіації ДСНС і спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту інкримінується порушення правил безпеки польотів (безпеки руху повітряного транспорту), що спричинило загибель людей і велику матеріальну шкоду (ч. 3 ст. 276 КК України)", - йдеться в повідомленні відомства в четвер.

За інформацією прокуратури, начальнику служби безпеки польотів цього ж загону повідомлено про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

"За даними слідства, посадовці допустили відверті порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту, що призвело до загибелі людей. У ході досудового розслідування похвилинно відновлено день аварії, зокрема, розшифровано "чорні скриньки", - зазначається в повідомленні.

У відомстві зазначають, що в січні 2023 року було заплановано візит керівництва МВС України до Харківської та Дніпропетровської областей.

"Попри застереження внутрішніх інструкцій і вимог законодавства, посадовці ДСНС залучили до перевезення делегації гелікоптер, який перебував на чергуванні для реагування на потенційні надзвичайні ситуації у Києві та області. Повітряне судно не мало дозвільних документів на виконання інших видів польотів", - наголошується в повідомленні Офісу генпрокурора.

Також, згідно з повідомленням, під час підготовки до польоту командиру екіпажу не повідомили про метеорологічні дані по всьому маршруту запланованого руху, зокрема про вкрай несприятливі погодні умови над містом Бровари.

"Екіпаж не мав відповідних допусків до польотів у складних метеоумовах і необхідних сертифікатів. Проте жоден із посадовців, відповідальних за безпеку польотів, його не скасував та не переніс виліт до моменту настання сприятливих погодних умов", - наголошують у прокуратурі.

У відомстві зазначають: "Через складні погодні умови екіпаж гелікоптера змушений був виконувати політ на гранично низькій висоті – навіть меншій, ніж висота будівель на маршруті руху. Командир екіпажу побачив перешкоду та почав здійснювати маневр обльоту, однак різко піднявся вгору. Він втратив орієнтування в просторі й під час завершення маневру допустив зіткнення із землею внаслідок відсутності необхідних навичок".

В Офісі генпрокурора нагадують, що під час падіння гелікоптер пошкодив дитячий садок, сусідні будівлі та припарковані автомобілі.

Окрім високопосадовців МВС в авіакатастрофі загинули чотири жінки та малолітня дитина, які прийшли до садочка. 31 особа, зокрема 13 дітей, дістали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості.

"Серед підозрюваних - начальник Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС України, в.о. командира частини, заступник командира з льотної підготовки, командир авіаційної ескадрильї, начальник служби безпеки польотів Спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України з міста Ніжин Чернігівської області", - інформують у відомстві.

Наразі вирішується питання обрання підозрюваним запобіжного заходу. 

Теги: #аварія #бровари #підозра #гелікоптер

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:34 30.07.2023
Туристичний автобус врізався у вантажівку в Туреччині: 2 людини загинули, серед них українка - ЗМІ

Туристичний автобус врізався у вантажівку в Туреччині: 2 людини загинули, серед них українка - ЗМІ

20:34 29.07.2023
Правоохоронці повідомили про підозру в колабораціонізмі лікарю з Херсонської області

Правоохоронці повідомили про підозру в колабораціонізмі лікарю з Херсонської області

14:19 28.07.2023
ДБР повідомило про нову підозру заступнику голови Держдуми РФ Бабакову

ДБР повідомило про нову підозру заступнику голови Держдуми РФ Бабакову

19:50 27.07.2023
Повідомлено про підозру нардепу, який під час війни поїхав відпочивати на Мальдіви

Повідомлено про підозру нардепу, який під час війни поїхав відпочивати на Мальдіви

18:12 26.07.2023
Голові Державної судової адміністрації України повідомлено про підозру в підбурюванні до надання хабара - САП

Голові Державної судової адміністрації України повідомлено про підозру в підбурюванні до надання хабара - САП

09:47 25.07.2023
Екснардепу Мураєву заочно повідомлено про підозру в держзраді - СБУ

Екснардепу Мураєву заочно повідомлено про підозру в держзраді - СБУ

10:24 20.07.2023
Працівниці "Укрзалізниці" повідомлено про підозру за поширення інформації про розташування військових ЗСУ

Працівниці "Укрзалізниці" повідомлено про підозру за поширення інформації про розташування військових ЗСУ

03:38 19.07.2023
Екс-керівнику комунального підприємства оголосили про підозру за збитки на реконструкцію Поштової площі

Екс-керівнику комунального підприємства оголосили про підозру за збитки на реконструкцію Поштової площі

21:06 17.07.2023
Одна людина загинула, ще майже 80 постраждали під час зіткнення автобусів на південному сході Чехії

Одна людина загинула, ще майже 80 постраждали під час зіткнення автобусів на південному сході Чехії

16:50 14.07.2023
Генпрокурор: До кінця року може бути модельна підозра щодо найвищого керівництва РФ за злочин агресії

Генпрокурор: До кінця року може бути модельна підозра щодо найвищого керівництва РФ за злочин агресії

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Участь у другому парламентському саміті Кримської платформи в Празі підтвердили понад 30 учасників - Стефанчук

Шмигаль: Збройні сили, війна коштують Україні близько 2 трлн грн

СБУ та ДБР проводять обшуки в нардепа Дубінського, який під приводом супроводу батька поїхав на відпочинок за кордон

Мер Червонограда: Ми розробили правила надання житла переселенцям відповідно до рівня доходу

Окупанти вдруге обстріляли собор у Херсоні, постраждали четверо рятувальників

ОСТАННЄ

ВРП звільнила двох суддів Апеляційного суду, які приймали рішення проти учасників Революції гідності

"Епіцентр" передав українським медикам 65 реанімобілів на 172 млн грн

Українські військові знищили 22 одиниці ворожої військової техніки на таврійському напрямку

Мовний омбудсмен підтримує посилення штрафів за використання забороненої російської музики

Підозрюваних в ухиленні від служби депутатів Київради взято під нічний домашній арешт

Викрито масштабну схему продажу новонароджених дітей за кордон під прикриттям сурогатного материнства

Київська влада підтримала петицію про захист Русанівської коси та недопущення будівництва на її території

Участь у другому парламентському саміті Кримської платформи в Празі підтвердили понад 30 учасників - Стефанчук

Шмигаль допускає зменшення підтримки України партнерами після завершення війни

Шмигаль: Збройні сили, війна коштують Україні близько 2 трлн грн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА