Київська влада підтримала петицію про захист Русанівської коси та недопущення будівництва на її території

Київська влада підтримала петицію про захист Русанівської коси у столиці та недопущення будівництва на її території.

"Враховуючи актуальність порушених в електронній петиції №12107 "Сприяти захисту Русанівської коси та недопущення будівництва на її території" питань і наявний суспільний запит, з метою збереження об’єктів існуючої екосистеми та забезпечення функціонування зелених зон у місті Києві, підтримую зазначену електронну петицію", - йдеться у відповіді мера Києва Віталія Кличка.

Зазначається, що Київська міська державна адміністрація вживатиме заходів у межах покладених функцій і повноважень щодо збереження природно-заповідного фонду міста Києва.

Як повідомлялося, 7 липня дві петиції на сайті Київської міської ради з закликом захистити Галерний острів і Русанівську косу в Києві від забудови набрали необхідні для розгляду голоси.

Русанівська коса - невеликий парк дикої природи, розташований поряд із житловим масивом Русанівка в Дніпровському районі Києва на штучному острові.