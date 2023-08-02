Події

20:19 02.08.2023

В Одесі через аварійне відключення електромережі без світла залишилися три райони

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В Одесі через аварійне відключення електромережі без світла залишилися три райони

У середу о 19:11 сталося аварійне вимкнення обладнання на одній із високовольтних підстанцій Одеси, повідомляє "ДТЕК Одеські електромережі".

"Без світла тимчасово залишилися клієнти, які проживають у Приморському, Київському районах Одеси і в Одеському районі області", - ідеться в повідомленні, оприлюдненому у фейсбуці.

Фахівці працюють над усуненням аварії.

"Про час завершення робіт і відновлення електропостачання повідомимо додатково", - наголошується в повідомленні.

 

Теги: #одеса #енергопостачання #відключення

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