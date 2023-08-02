Події

19:12 02.08.2023

Протягом доби ворог завдав 5 ракетних, 86 авіаударів, здійснив 36 обстрілів із РСЗВ

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Протягом доби ворог завдав 5 ракетних, 86 авіаударів, здійснив 36 обстрілів із РСЗВ

Протягом доби ворог завдав п'яти ракетних, 86 авіаційних ударів і здійснив 36 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах, унаслідок чого є постраждалі серед мирного населення, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Протягом доби Російська Федерація завдала чергового авіаційного удару іранськими ударними БпЛА типу "Shahed" по Україні. Силами та засобами Повітряних сил, у взаємодії з протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 23 ударних БпЛА", - зазначається у зведенні, оприлюдненому у фейсбуці у середу ввечері.

На волинському та поліському напрямках ситуація без суттєвих змін.

Також протягом доби російські окупанти здійснили мінометні та артилерійські обстріли понад 87 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях.

Крім цього, противник завдав авіаційних ударів у районі Козачої Лопані, Петропавлівки, Кислівки Харківської області, Білогорівки Луганської області, Серебрянки та Спірного, Дружби, Нью-Йорка, Авдіївки, Старомайорського Донецької області, Малої Токмачки, П'ятихаток Запорізької області та в районі Одрадокам'янки Херсонської області.

 

Теги: #генштаб_всу #зведення

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