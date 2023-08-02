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18:52 02.08.2023

Зеленський: Працюємо над тим, щоб саміт Формули миру відбувся цієї осені

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Зеленський: Працюємо над тим, щоб саміт Формули миру відбувся цієї осені

Президент України Володимир Зеленський заявив, що триває робота над організацією глобального саміту Формули миру восени 2023 року.

"Цього тижня відбудеться зустріч радників лідерів держав і представників МЗС у Джидді (Саудівська Аравія – ІФ-У). Це вже друга зустріч, у ній візьмуть участь близько 40 держав. Перша зустріч була, ви знаєте, у Данії. Третім кроком буде організація глобального саміту миру. Працюємо над тим, щоб це відбулося цієї осені", - сказав Зеленський на конференції послів України в середу в Ужгороді.

Він наголосив, що на саміті "потрібна і може бути світова більшість, представники Півночі та Півдня, Сходу і Заходу".

Водночас президент зауважив, що осінь уже незабаром, але ще є час на підготовку саміту та залучення більшості країн світу.

"Це залежить від вашої активності", - сказав він, звертаючись до послів.

Зокрема, за словами Зеленського, які наводить його пресслужба, посли України "мають відчувати настрій усередині своїх країн, мають знати емоційні й політичні важелі та спрямовувати їх заради повної реалізації Формули миру, всіх десяти пунктів".

Особливо, наголосив він, "важлива робота з країнами Глобального Півдня, якими Росія намагається постійно маніпулювати".

"У держави-агресора не має бути навіть можливості створити видимість, нібито якась значуща частина світу підтримує агресора й підтримує російський терор", - сказав президент.

Теги: #зеленський #формула_миру

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