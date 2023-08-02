Нічною атакою на Ізмаїл знищено 40 тис. тонн зерна, на нього чекали в Африці, Китаї, Ізраїлі - Кубраков

Унаслідок російської нічної атаки на морський порт "Ізмаїл" (Одеська обл.) та інфраструктуру Українського Дунайського пароплавства в ніч на середу знищено 40 тис. тонн зерна, на яке чекали країни Африки, Китаю та Ізраїлю, повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

"Росіяни завдали ударів по складах та елеваторах із зерном - пошкоджено майже 40 тис. тонн зерна, яке очікували країни Африки, Китай, Ізраїль. Найбільших руйнувань зазнав порт Ізмаїл. Пошкоджено морський вокзал та інфраструктуру Українського Дунайського пароплавства, ключового українського вантажоперевізника на Дунаї", - написав він у фейсбуці.

Кубраков опублікував фото зруйнованої інфраструктури портів Дунайського кластера, які були атаковані російськими дронами. "Це самі ті порти, які сьогодні стали основою глобальної продовольчої безпеки", - наголосив міністр.

Він закликав світ до опору. "Атаки на українські порти – загроза світу. Ми здатні захистити себе, наші сили ППО вміють ефективно застосовувати зброю. Нам потрібно її більше. Кожна установка – збережене життя. Швидкість і рішучість – це доля сильних", - резюмував Кубраков.

Як повідомлялося, в ніч на середу російські окупанти атакували портову та промислову інфраструктуру Одеської області іранськими ударними безпілотниками типу Shahed, унаслідок чого на об'єктах виникли пожежі, пошкоджено елеватор. Унаслідок обстрілів зазнали руйнувань також зернові ангари, резервуари одного з вантажних терміналів, виробничі, складські й адміністративні приміщення, триповерхова будівля морського вокзалу.

Крім того, пошкоджено або зруйновано близько 10 житлових будинків, 15 квартир, будівлі готелів і офісу Українського Дунайського пароплавства, навчальний заклад. Як зазначив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, не постраждав жоден військовий об'єкт - тільки цивільні: портова інфраструктура, складські приміщення, зернові термінали.