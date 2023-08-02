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12:36 02.08.2023

"Енергоатом" вивів у ремонт черговий блок АЕС - "Укренерго"

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"Енергоатом" вивів у ремонт черговий блок АЕС - "Укренерго"

 2 серпня пішов у плановий ремонт ще один атомний енергоблок, що зменшило виробництво на атомних електростанціях, які забезпечують покриття більшої частини споживання, повідомила НЕК "Укренерго".

Згідно з її повідомленням у телеграм-каналі в середу, відповідно необхідно суттєво економити електроенергію, особливо у вечірні години максимального споживання.

"За значного зростання споживання, особливо у вечірні години, імпорт електроенергії зможе частково допомогти його забезпечити", - попередив системний оператор.

За його даними, найвище споживання у вівторок, 1 серпня, було о 21:30 і порівняно з понеділком зросло на 1,7%, що дорівнює потужності одного теплового енергоблока, який необхідно додатково залучати для забезпечення потреб в електроенергії. Водночас кількість енергоблоків, які можуть працювати та виробляти електроенергію, суттєво обмежена через масштабну ремонтну кампанію, вкотре констатувало "Укренерго".

Згідно з даними сайту ENTSO-E, у середу на 3,2% зріс імпорт е/е зі Словаччини - до 3345 МВт-год на добу, що надходить о 3:00, з 8:00 до 10:00 та у вечірні години максимального споживання з 16:00 до 24:00 переважно потужністю до 350 МВт (максимально можливе за цим напрямком). Також, як зазначає "Укренерго", надходить імпорт з Молдови з 9.00 до 11.00 і з 17.00 до 23.00 до 58 МВт (дані на ENTSO-E по цій країні не відображаються). Експорт відсутній.

"Укренерго" уточнило, що через бойові дії та з інших причин загалом знеструмленими залишаються 424 населені пункти. Також через негоду є відключення в 13 населених пунктах Сумської та Кіровоградської областей.

Міністерство енергетики зі свого боку повідомило, що в Донецькій області внаслідок обриву дроту лінії електропередачі під напругу потрапив чоловік - він загинув. Триває розслідування обставин трагедії.

Міненерго також зазначило, що минулої доби сталися аварійні ситуації в мережах "Укренерго" - двічі вимикали лінію 330 кВ у Київській області, яка частково проходить через територію Білорусі, де й сталося пошкодження. Також через несприятливі погодні умови тимчасово вимикалася лінія 330 кВ у Полтавській області. Споживачам електропостачання не припиняли.

У Херсоні кількість споживачів, які залишаються без світла після підриву Каховської ГЕС, кілька днів залишається незмінною - 11,4 тис., але більш ніж на 3,5 тис. менше, ніж було зафіксовано в перші дні після трагедії.

За даними Міненерго, рівень води в ставку-охолоджувачі ЗАЕС становить 16,29 м (мінус 37 см до рівня в перші дні після розливу Каховського водосховища - ЕР).

Теги: #ремонт #енергоблок

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