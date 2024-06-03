Події

22:22 03.06.2024

Естонія передає Україні енергоблок, який може забезпечити електроенергією близько 150 тисяч українців

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Естонія передає Україні енергоблок, який може забезпечити електроенергією близько 150 тисяч українців

Естонія передає Україні енергоблок, який постачатиме електроенергією приблизно 150 тисячам українців, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба за результатами зустрічі з естонським колегою Маргусом Цахкною.

"Я особливо дякую Маргусу, уряду Естонії та всім естонцям за підтримку відновлення України практичними кроками вже сьогодні. Йдеться про об'єкти інфраструктури в Житомирській області, а також критично важливу допомогу енергосистемі. Естонія передає Україні енергоблок, який забезпечить електроенергією приблизно 150 тисяч українців", - написав Кулеба у своєму Instagram.  

Теги: #україна #енергоблок #передача #естонія

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