Інтерфакс-Україна
Економіка
10:18 25.10.2025

Запущено в роботу після ремонту останній 9-й енергоблок АЕС на контрольованій Україною території

1 хв читати
Запущено в роботу після ремонту останній 9-й енергоблок АЕС на контрольованій Україною території

НАЕК "Енергоатом" 24 жовтня включив останній дев’ятий енергоблок АЕС, що знаходяться на контрольованій Україною території, повідомила ексміністерка енергетики Ольга Буславець.

"Всі 9 енергоблоків АЕС, які знаходяться на неокупованих територіях, працюють в енергосистемі України. Сьогодні включено останній 9 енергоблок після планового ремонту", - написала вона на сторінці в Facebook.

За словами ексміністерки, виробництво електроенергії ГЕС наразі суттєво обмежено наявними потужностями і водним ресурсом, виробіток на ТЕС та ТЕЦ знизився на тлі атак на енергетичну інфраструктуру і її руйнування, а виробництво ВДЕ знаходиться на сезонному рівні і залежить від хмарності.

Водночас, за даними АТ "Оператор ринку", ціни на оптовому ринку електричної енергії в ОЕС України за останній тиждень знизилися в робочі дні на 20%. Ціновий індекс електричної енергії базового навантаження BASE на ринку "на добу наперед" (РДН) становив у середньому протягом робочого тижня 6 103 грн/МВт*год.

Наразі "Енергоатом" експлуатує дев’ять енергоблоків Південноукраїнської, Рівненської та Хмельницької АЕС загальною потужністю 7880 МВт, які розташовані на підконтрольній Україні території.

Запорізька АЕС з шістьома енергоблоками ВВЕР-1000 загальною потужністю 6000 МВт після її окупації 3-4 березня 2022 року не виробляє електроенергію з 11 вересня того ж року.

Теги: #аес #енергоблок

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:56 26.09.2025
МАГАТЕ закликала РФ та Україну до максимальної військової стриманості поблизу ядерних об'єктів через атаку російського дрона на ПАЕС

МАГАТЕ закликала РФ та Україну до максимальної військової стриманості поблизу ядерних об'єктів через атаку російського дрона на ПАЕС

18:56 22.09.2025
Представники МАГАТЕ на минулому тижні майже щодня чули бойові дії або сирени тривоги на всіх п'яти АЕС України

Представники МАГАТЕ на минулому тижні майже щодня чули бойові дії або сирени тривоги на всіх п'яти АЕС України

14:39 24.08.2025
ЦПД спростовує спроби РФ звинувачувати Україну в ударах по Курській АЕС

ЦПД спростовує спроби РФ звинувачувати Україну в ударах по Курській АЕС

17:10 11.08.2025
Військові РФ пошкодили Зовнішній кризовий центр Запорізької АЕС – Міненерго

Військові РФ пошкодили Зовнішній кризовий центр Запорізької АЕС – Міненерго

19:36 04.07.2025
Російські окупанти спричинили блекаут на Запорізькій АЕС – Міненерго

Російські окупанти спричинили блекаут на Запорізькій АЕС – Міненерго

14:34 11.06.2025
Російські окупанти обмежують роботу експертів МАГАТЕ на ЗАЕС – голова ДІЯРУ

Російські окупанти обмежують роботу експертів МАГАТЕ на ЗАЕС – голова ДІЯРУ

16:30 13.05.2025
До енергосистеми України 12 травня підключено один блок АЕС після ремонту – ексміністерка енергетики

До енергосистеми України 12 травня підключено один блок АЕС після ремонту – ексміністерка енергетики

04:12 12.05.2025
Чехія і Південна Корея уклали низку угод щодо зведення двох блоків на АЕС Dukovany

Чехія і Південна Корея уклали низку угод щодо зведення двох блоків на АЕС Dukovany

11:26 01.05.2025
МАГАТЕ фіксує продовження бойової активності поблизу українських АЕС за останній тиждень

МАГАТЕ фіксує продовження бойової активності поблизу українських АЕС за останній тиждень

10:10 29.04.2025
МАГАТЕ вказує на відсутність впливу на ядерну безпеку масштабних збоїв в електропостачанні в Європі

МАГАТЕ вказує на відсутність впливу на ядерну безпеку масштабних збоїв в електропостачанні в Європі

ВАЖЛИВЕ

Німеччина вносить EUR60 млн у Фонд підтримки енергетики України - Свириденко

Уряд виділив 8,4 млрд грн на імпорт газу для опалювального сезону – Свириденко

Послаблення гривні у жовтні на 1,5% сезонне, з початку року вона зміцнилася на 0,65%, ситуація контрольована – НБУ

НБУ очікує зовнішнє фінансування $15 млрд до кінця 2025р та $47 млрд у 2026р - Пишний

НБУ покращив прогноз міжнародних резервів на 2026р до $52,2 млрд, на 2027р – до $59,2 млрд

ОСТАННЄ

Мінрозвитку розпочало розробку Концепції розвитку інфраструктури зарядних станцій для електротранспорту

Працівники "Запоріжсталі" закликають не підвищувати тарифи на вонтажні перевезення, бо це вдарить по конкурентоспроможності

Київ спрямував 548 млн грн на безперебійне водопостачання й водовідведення до 2026 року

Аграрії зібрали 37,6 млн т зернових та 14,7 млн т олійних – на 16,7% та 21,2% менше, аніж на цю дату торік

Німеччина вносить EUR60 млн у Фонд підтримки енергетики України - Свириденко

Улютін виступає за запровадження добровільної накопичувальної пенсійної системи, а не обов'язкової

Закон про безпеку та інтероперабельність залізничного транспорту планується ухвалити у 2025 році

Уряд працює над відновленням Дорожнього фонду, але з включенням в нього залізниці та міського транспорту

BlaBlaCar зменшив максимальний сервісний збор на 13% у межах саморегуляції після рекомендацій АМКУ

Уряд виділив 8,4 млрд грн на імпорт газу для опалювального сезону – Свириденко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА