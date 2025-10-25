Запущено в роботу після ремонту останній 9-й енергоблок АЕС на контрольованій Україною території

НАЕК "Енергоатом" 24 жовтня включив останній дев’ятий енергоблок АЕС, що знаходяться на контрольованій Україною території, повідомила ексміністерка енергетики Ольга Буславець.

"Всі 9 енергоблоків АЕС, які знаходяться на неокупованих територіях, працюють в енергосистемі України. Сьогодні включено останній 9 енергоблок після планового ремонту", - написала вона на сторінці в Facebook.

За словами ексміністерки, виробництво електроенергії ГЕС наразі суттєво обмежено наявними потужностями і водним ресурсом, виробіток на ТЕС та ТЕЦ знизився на тлі атак на енергетичну інфраструктуру і її руйнування, а виробництво ВДЕ знаходиться на сезонному рівні і залежить від хмарності.

Водночас, за даними АТ "Оператор ринку", ціни на оптовому ринку електричної енергії в ОЕС України за останній тиждень знизилися в робочі дні на 20%. Ціновий індекс електричної енергії базового навантаження BASE на ринку "на добу наперед" (РДН) становив у середньому протягом робочого тижня 6 103 грн/МВт*год.

Наразі "Енергоатом" експлуатує дев’ять енергоблоків Південноукраїнської, Рівненської та Хмельницької АЕС загальною потужністю 7880 МВт, які розташовані на підконтрольній Україні території.

Запорізька АЕС з шістьома енергоблоками ВВЕР-1000 загальною потужністю 6000 МВт після її окупації 3-4 березня 2022 року не виробляє електроенергію з 11 вересня того ж року.