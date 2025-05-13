До енергосистеми України 12 травня підключено один блок АЕС після ремонту – ексміністерка енергетики

До енергосистеми України в понеділок, 12 травня, підключено один атомний енергоблок, що перебував разом ще з трьома блоками в планово-попереджувальному ремонті (ППР) ремонтної кампанії 2025 року, повідомила інформаційному агентству "Інтерфакс-Україна" ексміністерка енергетики Ольга Буславець у вівторок.

"В неділю вийшов з ремонту один з блоків АЕС і вже в понеділок ціна електроенергії на ринку, яка досягла рекордного максимуму в деякі дні початку травня, відразу зменшилася", – сказала ексміністерка.

За її словами, енергоблок запустили увечері в неділю і відповідно до регламенту навантаження він набрав потужність до ранку понеділка.

Як пояснила ексміністерка, внаслідок ремонтної кампанії на АЕС додатковий попит на е/е в умовах аномально холодної та похмурої погоди компенсують ТЕС та ТЕЦ, що стало одним із чинників підвищення цін на спотовому ринку е/е України до найбільших у Європі значень у першій декаді травня.

Як повідомлялося з посиланням на очільника НАЕК "Енергоатом" Петра Котіна, компанія до кінця серпня має намір завершити ремонти на всіх дев'яти атомних енергоблоках загальною потужністю 7880 МВт, які перебувають під контролем України на Хмельницькій, Рівненській та Південноукраїнській АЕС.

Запорізька АЕС з шістьома енергоблоками ВВЕР-1000 загальною потужністю 6000 МВт після її окупації 3-4 березня 2022 року не виробляє електроенергію з 11 вересня того ж року.