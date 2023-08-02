У Солом'янському районі столиці внаслідок падіння уламків БпЛА пошкоджено нежитлове приміщення – Кличко

Внаслідок падіння уламків БпЛА у Солом'янському районі Києва пошкоджено нежитлове приміщення, а у Святошинському сталося займання дерева, повідомив міський голова Віталій Кличко у ніч проти середи.

"У Солом'янському районі є пошкодження нежитлового приміщення. У Святошинському після падіння уламків БПЛА горить дерево", – поінформував Кличко.

Як повідомлялося раніше, Київська міська адміністрація (КГВА) уточнила, що уламки впали внаслідок роботи ПВО з ворожими цілями.

"Дані щодо руйнувань та постраждалих уточнюються", - зазначили в КДВА.

До цього мер Києва написав про вибухи в столиці та роботу систем ПВО, а також написав, що "на Київ слідує група БпЛА" і закликав громадян перебувати в укриттях.