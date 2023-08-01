Шмигаль і посол Великої Британії скоординували кроки щодо посилення співпраці

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль і посол Великої Британії Мелінда Сіммонс скоординували кроки для посилення співпраці та подальшого зміцнення України.

"Від самого початку вторгнення Велика Британія серед лідерів у питаннях підтримки. Скоординували кроки для посилення нашої співпраці та подальшого зміцнення України", - написав Шмигаль у телеграм-каналі у вівторок увечері.

Прем'єр наголосив, що Велика Британія зробила вагомий внесок у стійкість України в боротьбі з російським агресором.

"Цінуємо зусилля на консолідацію партнерів навколо перемоги та відновлення України. Конференція в Лондоні принесла відчутні результати, які допоможуть нам у відновленні та впровадженні реформ", - наголосив він.

Шмигаль подякував Сіммонс за допомогу та особисті зусилля в розвитку співробітництва, а також висловив подяку уряду та народу Великої Британії за солідарність.