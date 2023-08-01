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11:48 01.08.2023

ДБР завершило розслідування щодо трьох "тітушок", причетних до вбивства активістів Майдану

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ДБР завершило розслідування щодо трьох "тітушок", причетних до вбивства активістів Майдану

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) завершили розслідування щодо трьох "тітушок", причетних до вбивства активістів Революції гідності, один з обвинувачених створив приватну військову компанію (ПВК), яка воює проти України, інформують у ДБР.

"Слідчі бюро зібрали неспростовні докази злочинів трьох "тітушок" під час Революції гідності у 2013-2014 роках. Їх обвинувачують у вбивстві активіста Юрія Вербицького та журналіста В'ячеслава Веремія. Також їм інкримінують замахи на вбивство інших протестувальників та завдання їм тілесних ушкоджень", - ідеться в повідомленні бюро в телеграм-каналі у вівторок.

У ДБР, зокрема, зазначають, що колишній віцепрезидент Донецької федерації боксу прийняв "пропозицію" окупантів і став почесним президентом федерації боксу терористичної організації "ДНР". Він активно просував в інформаційному просторі наративи країни-агресора.

"За оперативною інформацією, колаборант причетний до створення етнічної приватної військової компанії, яка сформована в РФ після початку повномасштабного вторгнення", - наголошується в повідомленні.

За інформацією ДБР, двоє інших фігурантів також переховуються на території РФ.

 

Теги: #майдан #дбр

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