Події

09:06 01.08.2023

У Харкові в результаті нічної атаки дронів пошкоджено гуртожиток і спорткомплекс, постраждав мирний житель

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У Харкові в результаті нічної атаки дронів пошкоджено гуртожиток і спорткомплекс, постраждав мирний житель

Один мирний житель Харкова постраждав внаслідок атаки ворожих дронів типу "Shahed" у ніч на вівторок, загалом зафіксовано п'ять влучень, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Зафіксовано влучення у триповерхову будівлю навчального закладу в Салтівському районі. Зруйновано 2 поверхи, сталася пожежа. Без постраждалих. Ще три "прильоти" зафіксовано на території спорткомплексу в Шевченківському районі. Пошкоджено двоповерхову будівлю. Отримав поранення і був госпіталізований 63-річний охоронець", - написав Синєгубов у телеграмі.

Він повідомив також, що минулої доби окупанти обстрілювали населені пункти Чугуївського, Богодухівського, Харківського, Ізюмського та Куп'янського районів Харківської області, в результаті пошкоджено житлові будинки, господарські споруди, сталися пожежі.

 

 

 

Теги: #харківська_область #обстріли

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