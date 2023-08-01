Внаслідок масованих обстрілів Сумщини поранено одну людину, пошкоджено будинки та зерносховище
Окупанти за день 28 разів обстріляли населені пункти прикордоння Сумщини, поранено одну особу, пошкоджено будинки та зерносховище, повідомляє обласна військова адміністрація у зведенні станом на 21.00.
«Протягом дня було здійснено 28 ворожих обстрілів. Зафіксовано 164 вибухи. Обстріляно 17 населених пунктів у 8 територіальних громадах: Краснопільській, Білопільській, Юнаківській, Хотинській, Зноб-Новгородській, Середино-Будській, Великописарівській, Новослобідській», - йдеться у зведенні, опублікованому в Телеграм-каналі ОВА.
За даними обладміністрації, Краснопільська громада перебувала під обстрілом мінометів (18 вибухів) та САУ (4 вибухи), а також окупанти з вертольота випустили 7 авіаракет. По Білопільській громаді били з мінометів (26 вибухів), артилерії (25 вибухів) та гранатомета (10 вибухів).
По Середино-Будській громаді росіяни вдарили зі ствольної артилерії (3 вибухи), мінометів (4 вибухи), гранатомета (5 вибухів). Пошкоджено дах приватного зерносховища, подвір'я будинку.
Також за даними ОВА, Великописарівську громаду атакували з міномету (33 вибухи). Поранено одну людину, пошкоджено 4 домогосподарства.
Новослобідська громада була під обстрілом РСЗВ (2 вибухи) та вертольота – випущено 2 авіаракети. Внаслідок обстрілу пошкоджено 1 домогосподарство.
Юнаківську громаду атакували із ствольної артилерії (8 вибухів). Під мінометним вогнем були Зноб-Новгородська (11 вибухів) та Хотинська громада (7 вибухів).