До рятувальної операції у Кривому Розі залучено понад 350 осіб - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих унаслідок ракетної атаки на Кривий Ріг у понеділок уранці та подякував усім, хто бере участь у рятувальній операції.

"Триває рятувальна операція в Кривому Розі на місці влучання російських ракет. Попередньо дві балістичні ракети. Повністю зруйновано поверхи житлового будинку з четвертого по дев'ятий. Роботи складні: у зруйнованому під'їзді будинку падали частини конструкції. Мішенню терористів була також будівля університету й адмінбудівля. Станом на цей час відомо про п'ятьох загиблих, серед них дитина та її мама. Мої співчуття рідним. Десятки людей поранені й травмовані, усім надається необхідна допомога", - написав він у телеграм-каналі.

За даними президента, до рятувальної операції залучено понад 350 осіб. "Я дякую кожному і кожній, хто рятує життя та допомагає людям!" - наголосив Зеленський.

Як повідомлялося, внаслідок російського обстрілу вранці в понеділок у Кривому Розі дві ракети влучили в навчальний заклад і житловий будинок. Загинули п'ятеро осіб, серед них - 10-річна дівчинка, наразі відомо про 73 постраждалих.