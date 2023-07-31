ЮНЕСКО підтвердило пошкодження 270 культурних пам'яток в Україні, 12 із них у Сумській області - обладміністрація

Із 24 лютого 2022 року до 20 липня 2023 року в Україні пошкоджено 116 релігійних об'єктів, 27 музеїв, 95 будівель, що становлять історичний та/або художній інтерес, 19 пам'яток, 12 бібліотек, один архів, загалом 270 культурних пам'яток.

Як повідомляється на сайті Сумської обласної військової адміністрації в понеділок, у Сумській області з цього числа пошкоджено 12 культурних пам'яток.

"У списку ЮНЕСКО - Охтирський міський краєзнавчий музей, Пам'ятка архітектури колишній Народний дім (1911-1914 рр.), Пам'ятка історії архітектури національного значення - будинок управителя маєтку Л. Е. Кеніга (1911 р.), Пам'ятник на честь 183-ї танкової бригади (ВВВ), Охтирська міська рада (будівля 20 ст.), Паровозне депо "Смородине" (будівля 1877 р.), Головний будинок-музей садиби Л. Е. Кеніга (будівля кінця XVIII ст. - 1870 р.; частина Тростянецького музейно-виставкового центру), Братська могила радянських воїнів та пам'ятник у селі Велика Писарівка, Пам'ятка архітектури місцевого значення Магазин купця Ф. Курила (збудований у 1908 р.) у Тростянці, Братська могила радянських воїнів (1943, 1959 рр.) у Битиця, Солдатська сільська бібліотека, Музей-дослідна станція Тростянецького лісу у Тростянці", - ідеться в повідомленні.