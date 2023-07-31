Командири "Азова" братимуть участь у бойових діях - командувач Нацгвардії

Звільнені з полону командири бригади "Азов" готуються і виконуватимуть завдання в бойових діях, заборони немає. Про це повідомив командувач Національної гвардії Олександр Півненко.

В інтерв'ю виданню "Українська правда" Півненко, відповідаючи на запитання щодо залучення командирів "Азова" до бойових дій, зокрема Дениса Прокопенка ("Редіса"), сказав: "Денис, він же обіймає якусь посаду. Вони обороняли Маріуполь, ще деякі в них були задачі не в складі бригади, а у складі батальйону тактичної групи. Вони готуються і будуть виконувати завдання, як і всі інші".

За його словами, заборони для їхньої участі в бойових діях немає.

"Для мене якоїсь заборони, щоб мені хтось говорив, що ті воюють, а ті – ні, немає. Тим паче, я не розподіляю, хто воює. Ми знаходимося в Силах оборони, є верховний головнокомандувач, є головнокомандувач, є напрямківці з оперативно-стратегічного випробовування. Кому треба допомога, вони присилають, грубо кажучи, військовою мовою, до мене бойове розпорядження, я його виконую, і все", - пояснив Півненко.

Відповідаючи на запитання, коли можна буде побачити участь Прокопенка в бойових діях, командувач Національної гвардії сказав, що може бути й протягом місяця.

"Залежно від обстановки, яка складається на фронті. Можливо, і протягом місяця. Побачимо, подивимося, життя покаже", - зазначив він.

8 липня президент України Володимир Зеленський повернувся в Україну з Туреччини із захисниками "Азовсталі", раніше інтернованими в Туреччині після звільнення з російського полону.

16 липня командир бригади Національної гвардії України "Азов" підполковник Денис Прокопенко ("Редіс"), уперше після повернення з полону і Туреччини зустрівся з особовим складом.