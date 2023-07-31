Події

11:53 31.07.2023

У Кривому Розі по медичну допомогу звернулася 31 особа, двоє у важкому стані - голова ОВА

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У Кривому Розі по медичну допомогу звернулася 31 особа, двоє у важкому стані - голова ОВА

Унаслідок російського удару по Кривому Рогу вранці в понеділок, 31 липня, поранень дістала 31 особа, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Двоє загиблих... А ще 31 постраждалий. Із рваними та різаними ранами, переломами та мінно-вибуховими травмами. З пораненнями четверо дітей. Такі наслідки удару по Кривому Рогу на зараз", - написав Лисак у телеграм-каналі.

Він зазначив, що стан більшості постраждалих - задовільний, двоє у важкому стані.

Як повідомлялося, унаслідок російського обстрілу вранці в понеділок у Кривому Розі дві ракети влучили в навчальний заклад і житловий будинок. Раніше повідомлялося про двох загиблих і 25 постраждалих, зокрема чотирьох дітей. Під завалами можуть перебувати від п’яти до семи осіб.

 

Теги: #кривий_ріг #медична_допомога

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