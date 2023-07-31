Події

08:21 31.07.2023

Сили оборони за добу ліквідували 490 окупантів

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Сили оборони за добу ліквідували 490 окупантів

Сили оборони за добу знищили 490 окупантів, 6 танків, 10 бронемашин, 21 артсистему, 6 БПЛА, 17 од. автомобільної та спецтехніки противника, повідомляють в оперативному зведенні Генштабу ЗСУ в понеділок уранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.07. 23 орієнтовно склали особового складу - близько 246190 (+490) осіб ліквідовано, танків - 4211 (+6) од, бойових броньованих машин - 8188 (+10) од, артилерійських систем - 4816 (+21) од, РСЗВ - 699 (+1) од, засоби - 460 (+1) од, літаків - 315 (+0) од, гелікоптерів - 311 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4017 (+6), крилатих ракет - 1347 (+0), кораблів/катерів - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 7292 (+17) од, спеціальної техніки - 715 (+4)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

 

 

Теги: #втрати #генштаб_зсу #ворог

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