Події

07:19 31.07.2023

Кількість загиблих під час вибуху на політичному мітингу в Пакистані збільшилася до 44 людей

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Кількість загиблих під час вибуху на політичному мітингу в Пакистані збільшилася до 44 людей

Кількість загиблих унаслідок вибуху в пакистанському районі Баджаур поблизу кордону з Афганістаном під час політичного мітингу збільшилася до 44 осіб, повідомляє Sky News.

"Щонайменше 44 людини загинули внаслідок вибуху на політичному мітингу (...), приблизно 200 осіб, включно з дітьми, дістали поранення", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що кількість загиблих ще може зрости, оскільки багато постраждалих перебувають у критичному стані.

Раніше повідомлялося про 35 жертв і 100 поранених.

Вибух прогримів у неділю під час з'їзду прихильників ісламістської партії "Джамаат-і-Ісламі", але до того, як туди прибули її високопоставлені лідери. Атаку здійснив терорист-смертник. Поки що жодне угруповання не взяло на себе відповідальність за цей напад.

 

 

Теги: #теракт #пакистан #загиблі

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