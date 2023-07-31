Кількість загиблих під час вибуху на політичному мітингу в Пакистані збільшилася до 44 людей
Кількість загиблих унаслідок вибуху в пакистанському районі Баджаур поблизу кордону з Афганістаном під час політичного мітингу збільшилася до 44 осіб, повідомляє Sky News.
"Щонайменше 44 людини загинули внаслідок вибуху на політичному мітингу (...), приблизно 200 осіб, включно з дітьми, дістали поранення", - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що кількість загиблих ще може зрости, оскільки багато постраждалих перебувають у критичному стані.
Раніше повідомлялося про 35 жертв і 100 поранених.
Вибух прогримів у неділю під час з'їзду прихильників ісламістської партії "Джамаат-і-Ісламі", але до того, як туди прибули її високопоставлені лідери. Атаку здійснив терорист-смертник. Поки що жодне угруповання не взяло на себе відповідальність за цей напад.