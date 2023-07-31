Події

07:16 31.07.2023

Окупанти завдали удару по Харкову ракетами С-300 із Білгородської області

1 хв читати

Російські окупаційні війська в ніч на понеділок завдали чергового ракетного удару по Харкову, застосувавши ракети С-300 з території Білгородської області, повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

"О 12 годині ночі російські окупанти здійснили запуск по нашому регіону ракет типу С-300 з території Білгородської області", - сказав він.

Чубенко зазначив, що в Харкові було влучання по території Новобаварського району, у складські приміщення одного з комерційних підприємств.

На місці прильоту тілесні ушкодження отримав чоловік, він перебував неподалік від епіцентру вибуху.

Також унаслідок влучання сталася пожежа на площі 200 м кв.

Крім того, ще одна ракета влучила по території приватного домоволодіння в селищі Великий Бурлук. За словами Чубенка, загиблих і травмованих немає.

 

 

 

Теги: #харків #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:52 31.07.2023
Ворог обстріляв Нікополь і Марганецьку громаду

Ворог обстріляв Нікополь і Марганецьку громаду

00:41 31.07.2023
У Харкові внаслідок ворожого обстрілу виникла пожежа, інформації про постраждалих поки що немає

У Харкові внаслідок ворожого обстрілу виникла пожежа, інформації про постраждалих поки що немає

23:29 30.07.2023
Ворог обстріляв Куцурубську громаду Миколаївської області, поранено жінку

Ворог обстріляв Куцурубську громаду Миколаївської області, поранено жінку

19:56 30.07.2023
Кількість постраждалих від ракетного удару по Дніпру збільшилася до десяти

Кількість постраждалих від ракетного удару по Дніпру збільшилася до десяти

16:59 30.07.2023
Унаслідок ворожого обстрілу Берислава чоловік дістав осколкових поранень - ОВА

Унаслідок ворожого обстрілу Берислава чоловік дістав осколкових поранень - ОВА

13:19 30.07.2023
Унаслідок мінометного обстрілу прикордонного Вовчанська поранено місцевого жителя - прокуратура

Унаслідок мінометного обстрілу прикордонного Вовчанська поранено місцевого жителя - прокуратура

12:56 30.07.2023
Унаслідок обстрілу в Херсонській області поранено жінку, її госпіталізували - ОВА

Унаслідок обстрілу в Херсонській області поранено жінку, її госпіталізували - ОВА

11:19 30.07.2023
Кількість загиблих унаслідок ракетного удару по Сумах зросла до двох, постраждалих - 20 - міськрада

Кількість загиблих унаслідок ракетного удару по Сумах зросла до двох, постраждалих - 20 - міськрада

11:09 30.07.2023
Окупанти вранці обстріляли Авдіївку, встановлюються обсяги руйнувань - голова Донецької ОВА

Окупанти вранці обстріляли Авдіївку, встановлюються обсяги руйнувань - голова Донецької ОВА

10:41 30.07.2023
Окупанти обстріляли 14 населених пунктів Сумської області - ОК "Північ"

Окупанти обстріляли 14 населених пунктів Сумської області - ОК "Північ"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Єрмак про майбутні переговори України і США: Це будуть чітко описані формати і механізми підтримки

Сьогодні на фронті був хороший і сильний день - Зеленський

Зеленський: зараз точно не час для заміни бруківки

На Таврійському напрямку Сили оборони просуваються вперед - Тарнавський

Кількість загиблих унаслідок ракетного удару по Сумах зросла до двох, постраждалих - 20 - міськрада

ОСТАННЄ

Росіяни обстріляли Костянтинівку касетними боєприпасами, поранено трьох жителів, серед них - дитина

Кількість загиблих під час вибуху на політичному мітингу в Пакистані збільшилася до 44 людей

Окупанти підключають місцевий зв'язок та інтернет у Луганській області до російських операторів

31 липня: Яке сьогодні свято

У Чернівцях через сильні дощі підтопило квартири у житлових будинках

Росіяни 32 рази обстріляли Сумську область, є поранений

Окупанти завдають ударів по Харківщині

У ДТП у Полтавській області загинуло двоє людей і десять поранено

У Сумах завершили розбір завалів після ракетної атаки РФ, повністю зруйновано чотири поверхи училища

Папа Римський Франциск закликав РФ до відновлення зернової угоди

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА