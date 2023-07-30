Українська авіація за добу завдала сім ударів по ворогу

За добу авіація сил оборони завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу російських окупантів і знищила чотири розвідувальних БПЛА, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні, опублікованому в неділю ввечері.

Крім того, протягом доби підрозділи ракетних військ і артилерії вразили зенітно-ракетний комплекс противника, 8 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 2 станції радіоелектронної боротьби, а також 2 райони зосередження особового ворожого складу.