Події

19:17 30.07.2023

Українська авіація за добу завдала сім ударів по ворогу

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Українська авіація за добу завдала сім ударів по ворогу

За добу авіація сил оборони завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу російських окупантів і знищила чотири розвідувальних БПЛА, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні, опублікованому в неділю ввечері.

Крім того, протягом доби підрозділи ракетних військ і артилерії вразили зенітно-ракетний комплекс противника, 8 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 2 станції радіоелектронної боротьби, а також 2 райони зосередження особового ворожого складу.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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