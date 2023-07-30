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17:13 30.07.2023

Сьогодні на фронті був хороший і сильний день - Зеленський

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Сьогодні на фронті був хороший і сильний день - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський назвав сьогоднішній день на фронті "хорошим і сильним".

"Бахмутський напрямок, інші дуже гарячі та болючі напрямки на Донбасі, Авдіївка, Мар'їнка. Також, звичайно, південні напрямки", - сказав президент у відеозверненні в неділю.

Він відзначив "п'яту штурмову бригаду, 80 окрему бригаду ДШВ, 92 окрему і 110-ту механізовані бригади".

"Особливо я відзначу сьогодні спецпідрозділ "Артан" і 9 департамент УГУР", - сказав президент.

Зеленський зазначив також, що російська агресія зазнала банкрутства на полі бою. "Сьогодні вже 522-й день, як триває так звана "спеціальна військова операція", яку російське керівництво розраховувало на тиждень-два. Україна стає міцнішою. Поступово війна повертається на територію Росії - в її символічні центри і військові бази, і це неминучий, природний і справедливий процес", - сказав глава держави.

 

Теги: #фронт #зсу #зеленський

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