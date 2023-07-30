За добу на Лимано-Куп'янському напрямку ЗСУ взяли в полон п'ятьох росіян

За добу на Лимано-Куп'янському напрямку українські військові взяли в полон п'ятьох окупантів, також 35 російських військових ліквідовано і 65 поранено, повідомив заступник командувача Східного угруповання військ зі стратегічних комунікацій Сергій Череватий.

"На цьому напрямку за добу 35 окупантів знищено, 65 поранено і п'ять взято в полон", - сказав Череватий в ефірі національного телемарафону в неділю вранці.

Крім того, загарбники 480 разів із різних артилерійських систем відкривали вогонь по позиціях українських військових на Лимано-Куп'янському напрямку.

За його словами, за добу ЗСУ знищили ворожий танк, БТР і два польових склади з боєприпасами на цій ділянці фронту.