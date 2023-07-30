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08:04 30.07.2023

Сили оборони за добу ліквідували 480 окупантів

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Сили оборони за добу ліквідували 480 окупантів

Сили оборони за добу знищили 480 окупантів, 14 танків, 11 бронемашин, 9 артилерійських систем, 4 БПЛА, 29 од. автомобільної та спецтехніки противника, повідомляється в оперативному зведенні Генштабу ЗСУ в неділю вранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.07. 23 орієнтовно склали особового складу - близько 245700 (+480) осіб ліквідовано, танків - 4205 (+14) од, бойових броньованих машин - 8178 (+11) од, артилерійських систем - 4795 (+9) од, РСЗВ - 698 (+0) од, засоби ППО - 459 (+1) од, літаки - 315 (+0) од, гелікоптери - 311 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4011 (+4), крилатих ракет - 1347 (+0), кораблів/катерів - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 7275 (+28) од, спеціальної техніки - 711 (+1)" - зазначено у зведенні.

Дані уточнюють.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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