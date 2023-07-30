Події

07:11 30.07.2023

За минулу добу українська авіація завдала дев’ять ударів по районах зосередження особового складу ворога

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За минулу добу українська авіація завдала дев’ять ударів по районах зосередження особового складу ворога

За минулу добу суботи авіація Сил оборони завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу російських окупантів і знищила чотири розвідувальних БПЛА, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні, опублікованому в неділю вранці.

Крім того, підрозділи ракетних військ і артилерії минулої доби вразили один артилерійський засіб на вогневій позиції, один склад боєприпасів, одну станцію радіоелектронної боротьби, а також один район зосередження особового складу противника.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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