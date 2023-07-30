За минулу добу ворог завдав вісім ракетних і 33 авіаудари

Протягом минулої доби противник завдав вісім ракетних 33 авіаційних удари і 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні, опублікованому в неділю вранці.

"На жаль, є постраждалі серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки", - інформує Генштаб.

Крім цього, зазначається, що сьогодні вночі РФ завдала чергового удару іранськими ударними БПЛА типу "Shahed" по Україні. Інформація про наслідки цієї терористичної атаки уточнюється.

Минулої доби противник здійснив артилерійські та мінометні обстріли понад 110 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.

Також окупанти завдали авіаційних ударів у районах Невельського, Красногорівки, Макарівки та Старомайорського Донецької області, Малої Токмачки і Оріхова Запорізької області та Антонівки Херсонської області.

"Імовірність подальших ракетних і авіаційних ударів по всій території України залишається високою", - наголосили в Генштабі.

Як повідомляється, за минулу добу відбулося 36 бойових зіткнень.

Зокрема, на лиманському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районах Новогорівки та Білогорівки Луганської області.

"На Мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ неподалік міста Мар'їнка", - йдеться у зведенні.

Тим часом, на запорізькому та херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на запобіганні подальшому просуванню наших військ

На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без істотних змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

"Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах", - підсумували в Генштабі.