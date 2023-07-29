Події

19:17 29.07.2023

За добу українська авіація завдала п’ять ударів по районах зосередження особового складу ворога

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За добу українська авіація завдала п’ять ударів по районах зосередження особового складу ворога

За добу авіація сил оборони завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу російських окупантів і знищила один розвідувальний БПЛА, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні, опублікованому в суботу ввечері.

Крім цього, протягом доби підрозділи ракетних військ і артилерії вразили один артилерійський засіб на вогневій позиції, одну станцію радіоелектронної боротьби та один район зосередження особового складу противника.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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