За добу українська авіація завдала п’ять ударів по районах зосередження особового складу ворога

За добу авіація сил оборони завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу російських окупантів і знищила один розвідувальний БПЛА, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні, опублікованому в суботу ввечері.

Крім цього, протягом доби підрозділи ракетних військ і артилерії вразили один артилерійський засіб на вогневій позиції, одну станцію радіоелектронної боротьби та один район зосередження особового складу противника.