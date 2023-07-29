Упродовж доби відбулося 24 бойові зіткнення

За добу між українськими захисниками і російськими окупантами відбулося 24 бойові зіткнення, повідомляє Генеральний штаб ЗС України у зведенні, опублікованому в суботу ввечері.

"На Авдіївському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки російських військ поблизу Авдіївки... на Мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ біля міста Мар'їнка", - ідеться у зведенні.

Крім того, на лиманському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районах Новогорівки та Білогорівки Луганської області.

Тим часом, на запорізькому та херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на запобіганні подальшому просуванню українських сил.

На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

"Ознак формування наступальних угруповань не виявлено", - наголосили в Генштабі.

Зазначається, що "Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах".