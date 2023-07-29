Протягом доби ворог завдав п'ять ракетних і 19 авіаударів - Генштаб ЗСУ

Протягом доби противник завдав п'ять ракетних і 19 авіаційних ударів, також здійснив 30 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні ввечері в суботу.

Упродовж доби противник здійснив артилерійські та мінометні обстріли понад 80 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.

Крім цього, окупанти завдали авіаційних ударів у районах Макарівки та Старомайорського Донецької області, Оріхова Запорізької області та Антонівки Херсонської області.