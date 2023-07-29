Події

08:26 29.07.2023

Унаслідок обстрілів у Херсонській області четверо людей дістали поранення

1 хв читати
Унаслідок обстрілів у Херсонській області четверо людей дістали поранення

Унаслідок обстрілу в Херсонській області четверо людей дістали поранення, у Бериславському районі є влучання поблизу зернового терміналу, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін в оперативному зведенні за минулу добу.

"Противник здійснив 29 обстрілів, випустивши 126 снарядів із мінометів, артилерії, танків, авіації та БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 11 снарядів", - написав він у своєму телеграм-каналі.

За словами очільника ОВА, російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області, територію зернового терміналу Бериславського району.

"Через російську агресію 4 людини дістали поранення", - інформував Прокудін.

 

 

 

Теги: #обстріли #херсонська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:29 29.07.2023
Окупанти обстріляли п’ять районів Харківщини, постраждалих серед мирного населення не зафіксовано

Окупанти обстріляли п’ять районів Харківщини, постраждалих серед мирного населення не зафіксовано

23:56 28.07.2023
Окупанти за день обстріляли 10 населених пунктів Сумської області

Окупанти за день обстріляли 10 населених пунктів Сумської області

16:31 28.07.2023
Унаслідок ворожих обстрілів на Херсонщині постраждали дві людини

Унаслідок ворожих обстрілів на Херсонщині постраждали дві людини

09:01 28.07.2023
Окупанти знову обстрілювали Миколаївську область: поранено 20-річного хлопця та 15-річну дівчину

Окупанти знову обстрілювали Миколаївську область: поранено 20-річного хлопця та 15-річну дівчину

08:36 28.07.2023
Окупанти обстріляли п’ять районів Харківщини, поранено п’ять мирних жителів

Окупанти обстріляли п’ять районів Харківщини, поранено п’ять мирних жителів

08:11 28.07.2023
Ворог випустив майже 200 снарядів по Херсонській області, поранено місцевого жителя

Ворог випустив майже 200 снарядів по Херсонській області, поранено місцевого жителя

07:46 28.07.2023
Окупанти обстріляли Нікополь і Марганецьку громаду, уточнюються наслідки

Окупанти обстріляли Нікополь і Марганецьку громаду, уточнюються наслідки

07:26 28.07.2023
Окупанти обстріляли село на Харківщині, поранені п’ять мирних жителів

Окупанти обстріляли село на Харківщині, поранені п’ять мирних жителів

03:19 28.07.2023
Минулої доби окупанти 19 разів обстріляли 9 громад Сумської області

Минулої доби окупанти 19 разів обстріляли 9 громад Сумської області

18:39 27.07.2023
Окупанти за добу обстріляли п'ять прикордонних сіл у Чернігівській та Сумській областях, без жертв

Окупанти за добу обстріляли п'ять прикордонних сіл у Чернігівській та Сумській областях, без жертв

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони за добу ліквідували близько 400 окупантів

У Дніпрі збільшилися руйнування після ракетної атаки росіян, зачепило кілька будинків і автомобілі

Росіяни вдарили по багатоповерховому будинку у Дніпрі

Глава МЗС України привітав Харлан зі скасуванням несправедливої дискваліфікації, зокрема на Олімпіаду

Зеленський анонсував нові міжнародні рішення у сфері оборони

ОСТАННЄ

Сили оборони за добу ліквідували близько 400 окупантів

У Дніпрі збільшилися руйнування після ракетної атаки росіян, зачепило кілька будинків і автомобілі

Сили оборони завдали три авіаудари по скупченню противника, вразили вісім артилерійських систем

Росіяни намагаються прискорити примусову паспортизацію на захоплених територіях

НАТО має намір побудувати поблизу Жешува великий логістичний центр

Окупанти вдарили по Дніпру двома ракетами "Іскандер-М"

На фронті відбулося 27 бойових зіткнень, ЗС України закріплюються на мелітопольському та бердянському напрямках

29 липня: Яке сьогодні свято

Сили оборони просунулися в районі Бахмута і на Бердянському напрямку - ISW

Польща планує збільшити чисельність своєї армії майже вдвічі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА