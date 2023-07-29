Унаслідок обстрілів у Херсонській області четверо людей дістали поранення

Унаслідок обстрілу в Херсонській області четверо людей дістали поранення, у Бериславському районі є влучання поблизу зернового терміналу, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін в оперативному зведенні за минулу добу.

"Противник здійснив 29 обстрілів, випустивши 126 снарядів із мінометів, артилерії, танків, авіації та БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 11 снарядів", - написав він у своєму телеграм-каналі.

За словами очільника ОВА, російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області, територію зернового терміналу Бериславського району.

"Через російську агресію 4 людини дістали поранення", - інформував Прокудін.