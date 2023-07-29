Сили оборони завдали три авіаудари по скупченню противника, вразили вісім артилерійських систем

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 3 удари по районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника, повідомляє Генштаб Збройних сил України в суботу вранці.

За даними Генштабу, підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби вразили 8 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 2 станції радіоелектронної боротьби, склад боєприпасів, а також склад паливно-мастильних матеріалів противника.